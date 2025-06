Turista riminese denuncia lo stupro durante la vacanza in Salento tre persone indagate

Una turista riminese, in vacanza nel Salento, ha denunciato di essere stata vittima di violenza da parte di un gruppo di uomini, che avrebbero anche filmato l'atto con uno smartphone. La donna, ora ricoverata a Gallipoli per accertamenti, ha condiviso la sua drammatica esperienza con le autorità . La vicenda ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di tre persone, mentre si continua a fare luce su questo grave episodio.

Salento, turista riminese denuncia violenza sessuale da parte di tre ragazzi - Un episodio scioccante scuote il Salento: una turista riminese denuncia di aver subito violenza da parte di tre giovani nella suggestiva Marina di Mancaversa.

