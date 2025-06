TurboPaolo feste polpo alla brace e vino | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Se siete in cerca di una serata all’insegna del divertimento e della tradizione, Bergamo e provincia offrono un ricco calendario di eventi imperdibili! Tra feste popolari, concerti, cinema all’aperto e deliziosi piatti di pesce alla brace, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile tra sapori autentici, musica e allegria: scoprite cosa fare stasera e lasciatevi conquistare dall’atmosfera unica della città.

“Evviva Valcalepio” in Piazza Cittadella a Bergamo, tante feste, la sagra alla Madonna della Castagna, i burattini al Foyer del Teatro di Loreto, il concerto dei The Originals – Africa Unite & The Bluebeaters al Piazzale degli Alpini, il cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia, musica e divertimento con Pointbreak Vdj a ChorusLife e TurboPaolo al Lazzaretto. Ancora, il Festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce allo Spriz&Burger di Albino, Origianl Bier Fest allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, il Festival della carbonara ad Albano Sant’Alessandro e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 13 giugno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - TurboPaolo, feste, polpo alla brace e vino: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

In questa notizia si parla di: turbopaolo - feste - polpo - brace

Le ricette delle feste - Polpo per Silvana Secondo ansa.it: Per la stagione delle feste 2024 ANSA LIFESTYLE ha chiesto ad alcuni importanti chef di condividere una ricetta che possa essere riproposta in casa senza essere cuochi professionisti.