Tunnel del Porcellino c’è il via Sbloccato il progetto da 20milioni Il cantiere apre già da settembre

Il tunnel del Porcellino, un progetto da 20 milioni di euro che cambierà il volto della viabilità tra Valdarno e Firenze, sta per diventare realtà. Dopo aver superato le attese, i lavori partiranno a settembre, portando nuova linfa all’economia locale e garantendo connessioni più snelle e sicure. È un passo fondamentale verso un futuro più connesso e sostenibile, e finalmente il cantiere apre ufficialmente le porte a questa grande trasformazione.

di Francesco Tozzi CAVRIGLIA Partiranno a settembre i lavori per il tunnel del Porcellino. È stato il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl'Innocenti o Sanni a rassicurare la popolazione valdarnese sulle tempistiche dell' opera pubblica che rivoluzionerà la viabilità tra Valdarno aretino e fiorentino. Il cantiere è stato già allestito, ma gli interventi non sono mai iniziati. L'opera da 20 milioni di euro è finanziata dalle ricadute socio-economiche legate all'arrivo delle terre dell'alta velocità fiorentina e sorgerà in un punto strategico tra i comuni di Cavriglia, San Giovanni Valdarno e Figline e Incisa Valdarno.