Tumori questionario GastroForm per screening stomaco ' cambia storia malattia'

Un questionario innovativo, GastroForm, di 79 domande, sta per rivoluzionare lo screening del tumore allo stomaco. Con una diagnosi precoce fondamentale, meno del 20% dei casi viene individuato in fase iniziale, ma questa tecnologia potrebbe cambiare radicalmente il panorama. Oggi a Brescia, durante il convegno nazionale Road to Gastroscreening/3 Roma, si discuterà delle potenzialità di questo strumento che potrebbe salvare molte vite.

Esperti, 'meno del 20% dei casi è diagnosticato in fase iniziale' - Oggi a Brescia convegno nazionale Road to Gastroscreening3 Roma, 13 giu. (Adnkronos Salute) - Un questionario promette di cambiare la storia del tumore dello stomaco. Si chiama GastroForm, è formato da 79 domande e, a breve,.

