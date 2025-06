Tumore allo stomaco | le 79 domande per la diagnosi precoce

Il tumore allo stomaco rappresenta ancora una sfida cruciale per la salute pubblica italiana, con diagnosi spesso tardive e bassissime percentuali di sopravvivenza. Tuttavia, nasce una speranza rivoluzionaria: GastroFORM, un questionario innovativo di 79 domande che potrebbe rivoluzionare la diagnosi precoce. Con il suo debutto imminente in studio di validazione scientifica, potrebbe finalmente cambiare le sorti di molti pazienti. La prevenzione inizia con l'informazione: scopri di più.

Un questionario rivoluzionario per il tumore allo stomaco Brescia, 13 giugno 2025 - Un questionario con 79 domande potrebbe cambiare la storia del tumore allo stomaco. Il suo nome è GastroFORM e a breve sarà avviato uno studio per la sua validazione scientifica. Nel 2024, in Italia, sono stati stimati circa 14.100 nuovi casi di carcinoma gastrico, meno del 20% individuato in fase iniziale. La conseguenza è una sopravvivenza a 5 anni pari soltanto al 32%. Lo studio per la validazione scientifica del questionario è stato presentato oggi a Brescia, nel Convegno Nazionale "Road to Gastroscreening3", con partecipazione di clinici, epidemiologi, anatomopatologi, biologi molecolari, istituzioni e associazioni di pazienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tumore allo stomaco: le 79 domande per la diagnosi precoce

tumore - stomaco - domande - diagnosi

