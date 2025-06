Tuffo fatale in zona Concesa | 16enne inghiottito dalla corrente

Una tragedia sfiora la serenità di un pomeriggio di svago sul fiume Adda. Un giovane di 16 anni, originario del Sudan e residente a Cornate d’Adda, ha perso la vita nel tentativo di tuffarsi nel tratto di acqua poco distante dal Santuario dei Frati di Concesa. La sua innocente uscita tra amici si è trasformata in un dramma inaspettato e doloroso. Il corpo senza vita è stato ripescato dai...

Si tuffa nell' Adda e non riemerge, annega ragazzino di sedici anni. Originario del Sudan, abitava a Cornate d'Adda. La morte lo ha aspettato a Trezzo sull'Adda, nel tratto fluviale poco a valle del Santuario dei Frati di Concesa, dove si era recato ieri per trascorrere, in compagnia di un gruppo di amici, un pomeriggio di svago. Qui il tuffo fatale, nelle primissime ore del pomeriggio di ieri. Il corpo senza vita è stato ripescato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, a una manciata di chilometri di distanza. Una tragedia sicura, e un presagio di tragedia: sempre a Trezzo, e per tutta la giornata, i Vigili del fuoco hanno cercato, senza esito, il corpo di una sessantaduenne allontanatasi da casa.