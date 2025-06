Tudor rinnova con la Juventus | ufficiale il biennale fino al 2027

La Juventus conferma Tudor come guida tecnica, rinnovandogli il contratto fino al 2027. Un segnale forte di continuità e fiducia nel progetto bianconero, che promette di mantenere alta la competitività e di puntare ancora più in alto. Con questa mossa, i tifosi possono guardare al futuro con entusiasmo, certi che la squadra sotto la guida del croato sarà pronta a scrivere nuovi capitoli di successi e emozioni.

È arrivata l’ufficialità che i tifosi bianconeri aspettavano: Igor Tudor continuerà a guidare la Juventus anche nelle prossime stagioni. Il tecnico croato, 47 anni, ha firmato il rinnovo del contratto che lo legherà al club torinese fino al 30 giugno 2027, con opzione per un ulteriore anno fino al 2028. L’accordo rappresenta il giusto riconoscimento per il lavoro svolto dall’allenatore che ha saputo conquistare la qualificazione alla Champions League nell’ultima stagione. L’intesa economica prevede un ingaggio di 3 milioni di euro a stagione per Tudor, cifra che potrà aumentare fino a 4 milioni grazie ai bonus legati al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Tudor rinnova con la Juventus: ufficiale il biennale fino al 2027

In questa notizia si parla di: tudor - juventus - rinnova - ufficiale

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

UFFICIALE: Igor #Tudor rinnova con la @juventusfc, che si sistema in panchina. Il comunicato Vai su X

Igor Tudor rinnova con la Juventus. È ufficiale, tutti i dettagli del nuovo accordo: https://fanpa.ge/IgRbC . Vai su Facebook

Tudor resta alla Juve? Arriva l'annuncio. E Conte si 'infastidisce'; Juve, ora è ufficiale: Tudor rinnova fino al 2027 (con opzione di un anno); Igor Tudor rinnova con la Juventus.

Juventus, ufficiale: Tudor rinnova fino al 2027. C'è anche un'opzione - E` ufficiale, Igor Tudor ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, come si legge nel comunicato del club: `Entusiasmo. Secondo msn.com

Igor Tudor rinnova fino al 2027 con opzione per il terzo anno. Bianconeri in partenza per il Mondiale per Club negli USA. - Damien Comolli ha sciolto le riserve e dopo averlo confermato a parole è arrivato anche il prolungamento ufficiale del contratto di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Da msn.com

Tudor rinnova con la Juventus, è ufficiale: contratto fino al 2027 - Igor Tudor rinnova con la Juventus, e ufficiale: "Entusiasmo. Come scrive sportmediaset.mediaset.it