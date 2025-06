Tudor ribalta la Juve | firma choc per Vlahovic

Il calciomercato della Juventus si infiamma con la sorprendente firma choc di Tudor per Vlahovic, scuotendo le sorti dell’attacco serbo e rimodellando il futuro del club. Con il tecnico croato saldo sulla panchina e i cuori dei tifosi già agitati, ora si apre un nuovo capitolo ricco di sfide e opportunità. La strategia della dirigenza bianconera sarà fondamentale: il mercato è appena iniziato e tutto può ancora cambiare.

La permanenza del tecnico croato cambia il calciomercato: novità importanti legate al futuro dell'attaccante serbo Il lavoro da fare alla Juventus per Damien Comolli è davvero parecchio. Con la squadra impegnata al Mondiale per Club, con Igor Tudor in panchina, la dirigenza bianconera sarà chiamata a migliorare l'organico. (LaPresse) – Calciomercato.it Le cose da fare sono diverse, ma il francese dovrà innanzitutto trovare una soluzione per Dusan Vlahovic. L'attaccante, con il contratto attuale, in scadenza il 30 giugno 2026, andrà a percepire oltre 10 milioni di euro netti a stagione.

L’addio di Tudor ribalta la Juve: torna in Serie A - L'addio di Tudor scuote la Juventus, che si prepara a un clamoroso cambio in panchina. Con il ritorno in Serie A di un allenatore di grido, i torinesi si trovano in un equilibrio precario, tra incertezze e nuove sfide.

