Tudor Juventus tre parole dietro la decisione del rinnovo | il club bianconero descrive così l’allenatore dopo la firma Il comunicato

La Juventus ha annunciato con entusiasmo il rinnovo di Igor Tudor, sottolineando tre parole chiave che ne racchiudono l’essenza: entusiasmo, carisma e juventinità. Un riconoscimento meritatissimo per un allenatore che, da fine marzo a oggi, ha saputo infondere nuova energia alla squadra. Con questa scelta il club conferma la fiducia nel suo progetto, puntando su una leadership capace di ispirare e motivare. E il viaggio continua…

Tudor Juventus, il club lo descrive così dopo il rinnovo: ci sono tre parole chiave dietro ai motivi del prolungamento del contratto. Entusiasmo. Carisma. Juventinità. Inizia così il comunicato ufficiale della Juventus per il rinnovo di Igor Tudor. «Tre semplici parole. Tre sostantivi che, però, raccontano alla perfezione che cosa è stato Igor Tudor da fine marzo a oggi, – si legge nella nota del club – da quando è diventato l’allenatore della Juventus, e ricordano ciò che continuerà a essere il tecnico croato in futuro». La società bianconera, di fatto, ha spiegato in tre parole i motivi del rinnovo dell’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com