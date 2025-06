Tudor Juve le prime parole dopo il rinnovo | Vogliamo fare grandi cose Il messaggio del tecnico gasa i tifosi – VIDEO

Dopo aver rinnovato il suo impegno fino al 2027, Tudor infiamma i cuori dei tifosi con un messaggio di speranza e ambizione. "Vogliamo fare grandi cose" ha dichiarato, trasmettendo entusiasmo e determinazione per il futuro bianconero. Con il suo nuovo contratto e l’inizio della fase mondiale, il tecnico si prepara a scrivere un nuovo capitolo emozionante. Mister Tudor è pronto a guidare la Juventus verso traguardi storici.

Tudor dopo il rinnovo: «Vogliamo fare grandi cose». Il messaggio dell’allenatore dopo la firma del nuovo contratto – VIDEO. Dopo il rinnovo ufficiale di Tudor, arriva anche il primo messaggio del tecnico rivolto ai tifosi bianconeri. L’allenatore ha firmato un nuovo contratto fino al 2027 con opzione per il 2028 e da domani inizierà la nuova avventura al Mondiale per Club. Queste le sue prime parole. Mister???? Prossima destinazione: @FIFACWC??? pic.twitter.comSK7MUnB2ri — JuventusFC (@juventusfc) June 13, 2025 PAROLE – «Ciao a tutti. Contento di ripartire insieme di nuovo. Ci prepariamo per il Mondiale, vogliamo fare grandi cose. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com