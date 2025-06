Tuchel il duro andrà bene finché non vieterà ai suoi nazionali Nintendo e spogliarelliste in hotel a nove stelle (Telegraph).

Nel mondo del calcio, le parole di Thomas Tuchel risuonano come un fulmine a ciel sereno. Dopo la recente partita della nazionale inglese contro Andorra, il tecnico tedesco si lascia andare a commenti duri e senza mezze misure, rivelando un lato inaspettato. La sua sincerità e il suo spirito combattivo promettono di scuotere le acque e tenere banco nelle prossime settimane. Ma cosa succederà davvero? Solo il tempo potrà dirlo.

Secondo il Telegraph dall’intervista di Thomas Tuchel dopo la partita della nazionale inglese contro Andorra – quella della mamma di Tuchel, per intenderci – non c’è ritorno. Il giornale inglese anzi, sa già “come andrà a finire”. Il tecnico tedesco è stato schietto e spietato. Ha detto che non gli sono piaciuti. “Aveva l’aria nauseata e irritata di un bavarese che ha appena visto un escremento di piccione passare sulla sua torta Foresta Nera”. Ma questa cosa agli inglesi è piaciuta, per ora. “Dopo l’era sentimentale di Gareth Southgate, quando non importava molto se un ragazzo giocasse male o meno, purché fosse un hashtag “essere gentili” e facesse la sua parte per l’inclusività e l’ambiente, i segnali, almeno in base all’intervista di sabato, indicano che Tuchel non tollererà assurdità”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it