TS – Pulisic e le confessioni sul Milan

Cristian Pulisic svela i retroscena sulla sua esperienza in rossonero e le aspettative per il futuro del Milan. Intervistato da CBS Sports Golazo, il trequartista statunitense ha condiviso le sfide della stagione appena conclusa e l’entusiasmo per la gestione di Allegri, che potrebbe cambiare le sorti del club. “La stagione del Milan? Difficile capire da fuori…” Ma quali sono i suoi progetti e le sue speranze per il prossimo anno? Scopriamolo insieme.

Intervistato da CBS Sports Golazo, Cristian Pulisic ha parlato della stagione tormentata del suo Milan e di come stia già pensando alla prossima, che vivrà sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. "La stagione del Milan? Difficile capire da fuori.". " Già dai miei ultimi giorni al Chelsea mi sentivo fiducioso e pronto verso quello che sarebbe stato il mio prossimo passo. Sono arrivato in un club che mi ha dimostrato un sacco di fiducia e mi sono sentito bene fin dall'inizio. Sento che sto crescendo nella fiducia e in tutti gli aspetti del mio gioco, e questo mi ha portato dove sono oggi.

