Trump sulla guerra tra Israele e Iran | Teheran non può avere la bomba atomica ma Usa non coinvolti

In un contesto di tensioni crescenti tra Israele e Iran, Donald Trump si è espresso con fermezza sulla minaccia nucleare iraniana, sottolineando che Teheran non deve ottenere l'atomica. Pur affermando di essere a conoscenza dell’attacco israeliano all’Iran, ha ribadito che gli Stati Uniti non sono coinvolti, lavorando invece a una soluzione diplomatica. Le sue parole: “L’Iran non può avere una bomba nucleare. Sapevo che Israele avrebbe agito. Ora dobbiamo lavorare per riportare le parti al...

Trump era a conoscenza dell’attacco di Israele all’Iran, ma in una dichiarazione ha sottolineato che gli Stati Uniti non sono coinvolti nell’operazione. Il presidente ha precisato che Teheran non può avere la bomba atomica ma ha anche aggiunto che gli Usa stanno lavorando a una soluzione diplomatica. Le parole di Trump. “L’Iran non può avere una bomba nucleare. Sapevo che Israele avrebbe agito. Ora dobbiamo lavorare per riportare le parti al tavolo”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca a Fox News. Leggi anche Israele attacca l'Iran: colpiti siti nucleari e militari. Teheran risponde lanciando oltre cento droni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump sulla guerra tra Israele e Iran: “Teheran non può avere la bomba atomica, ma Usa non coinvolti”

In questa notizia si parla di: trump - israele - iran - teheran

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La conclusione della campagna militare statunitense contro gli Houthi ha sorpreso molti, con Donald Trump che annuncia la resa dei ribelli yemeniti.

Trump sulla guerra tra Israele e Iran: “Teheran non può avere la bomba atomica, ma Usa non coinvolti” Vai su X

Israele attacca l’Iran: colpiti siti nucleari e militari. Teheran risponde con i droni. Trump: «Spero in negoziati» Almeno cinque i morti ###NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO### Vai su Facebook

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Teheran lancia 100 droni. Trump: Faccia un accordo! - Reuters: almeno 20 alti comandanti iraniani uccisi nell'attacco israeliano all'Iran; Israele - Iran, l'attacco in diretta | Netanyahu: «Colpito il programma nucleare di Teheran». Khamenei: «Vendetta senza limiti». Trump: «Sapevo. I prossimi attacchi ancora peggiori»; Israele attacca l’Iran, la diretta. Nuovi attacchi israeliani, Trump: “Teheran firmi l’accordo”.

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Teheran lancia 100 droni. Trump: "Faccia un accordo!" Si legge su msn.com: Reuters: almeno 20 alti comandanti iraniani uccisi nell'attacco israeliano all'Iran Almeno 20 alti comandanti iraniani, tra cui il capo delle guardie rivoluzionarie, il comandante delle forze aerospaz ...