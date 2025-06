Trump | Non é chiaro se Iran abbia ancora programma nucleare dopo attacchi

Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano, lasciando incertezza sul futuro del programma nucleare iraniano. Donald Trump, ex presidente statunitense, evidenzia come gli attacchi israeliani abbiano creato un senso di confusione e preoccupazione globale. La questione rimane aperta: cosa succederà ora? E soprattutto, quali saranno le conseguenze di questi eventi per la stabilità internazionale? La situazione è in evoluzione e richiede attenzione continua.

Secondo il presidente statunitense Donald Trump non è chiaro se l'Iran abbia ancora un programma nucleare, dopo gli attacchi israeliani contro il Paese. "Nessuno lo sa. È stato un colpo devastante", ha dichiarato Trump in un'intervista a Reuters.

