Trump | Musk mio grande amico e sostenitore Ultimamente ha fatto lo strano

Trump, mio grande amico e sostenitore, ultimamente ha fatto dichiarazioni sorprendenti. Secondo un recente intervento, il “One, Big, Beautiful Bill” potrebbe tagliare drasticamente i finanziamenti per la Green New Scam, definendola “la più grande truffa della storia” e promettendo risparmi miliardari ai contribuenti americani. Una mossa che, a suo dire, mira a proteggere le catene di approvvigionamento e l’economia nazionale. Ma cosa comporterà tutto questo?

(Agenzia Vista) Usa, 12 giugno 2025 “Parte del One, Big, Beautiful Bill taglierà ulteriormente i finanziamenti per la Green New Scam. È la più grande truffa della storia. che farà risparmiare ai contribuenti americani centinaia di miliardi di dollari. Volevano mandare in frantumi le nostre catene di approvvigionamento nazionali e letteralmente paralizzare la civiltà. Nel frattempo, tutti i posti di lavoro nel settore automobilistico verrebbero trasferiti in Cina. E' per questo che non piaccio più tanto ad Elon. Ma in realtà gli piaccio. Quando mi ha dato il suo sostegno, sono rimasto stupito visto che volevo abolire l'obbligo di veicoli elettrici. 🔗 Leggi su Iltempo.it