Trump mantiene la Guardia Nazionale in California | corte d' appello sospende la decisione

In un susseguirsi di decisioni e sospensioni, Donald Trump riesce temporaneamente a mantenere la Guardia Nazionale schierata in California, nonostante le controversie legali. La corte d'appello del nono circuito ha infatti sospeso la precedente sentenza del giudice Breyer, bloccando il tentativo di riprendere il controllo delle truppe da parte del governatore Newsom. La disputa si infittisce, lasciando in bilico il futuro della presenza militare e delle proteste in atto.

Donald Trump può mantenere almeno per ora la Guardia Nazionale schierata in California in risposta delle proteste. Lo ha deciso la corte d'appello del nono circuito sospendendo la precedente decisione del giudice Charles Breyer che aveva ordinato al presidente di restituire il controllo delle truppe al governatore Gavin Newsom. Breyer aveva bollato la decisione di Trump come "illegale", accusando il presidente di aver "superato i limiti della sua autoritĂ e violato il decimo emendamento della Costituzione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump mantiene la Guardia Nazionale in California: corte d'appello sospende la decisione

In questa notizia si parla di: decisione - trump - guardia - nazionale

Putin e lo smacco a Trump e Zelensky per la pace: la decisione sul vertice di Istanbul - Il prossimo vertice di Istanbul rappresenta un'opportunitĂ cruciale per la pace, ma per Donald Trump e Volodymyr Zelensky si profila uno smacco: il presidente Putin, con la guida del ministro Lavrov e del consigliere Ushakov, sembra pronto a segnare il passo nei colloqui con l'Ucraina, lasciando in sospeso molte aspettative diplomatiche.

Il governatore della California, il Democratico Gavin Newsom, ha intentato una causa d'urgenza per bloccare la decisione di Trump di inviare i Marines e la Guardia Nazionale a Los Angeles @ultimoranet Vai su X

"LA CALIFORNIA FA CAUSA ALL'AMMINISTRAZIONE TRUMP PER L'INVIO DELLA GUARDIA NAZIONALE A LOS ANGELES: 'UN'APPROPRIAZIONE DI POTERE SENZA PRECEDENTI'" I funzionari dello Stato affermano che la decisione di inviare la Vai su Facebook

Trump sconfitto in tribunale: illegali le truppe a Los Angeles. Ma la sentenza viene sospesa in appello; Corte Usa, Trump può mantenere la Guardia Nazionale a Los Angeles; Un giudice federale boccia l’invio della guardia nazionale a Los Angeles.

Trump mantiene la Guardia Nazionale in California: corte d'appello sospende la decisione Da quotidiano.net: La corte d'appello sospende la decisione di restituire il controllo delle truppe al governatore Newsom.