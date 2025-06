Trump ' l' Iran non può avere una bomba nucleare'

In un mondo di tensioni crescenti, le parole di Donald Trump rivelano una posizione ambivalente sull'Iran e il suo programma nucleare. Con la speranza di negoziati e la consapevolezza di azioni future, il discorso apre uno scenario complesso, dove diplomazia e strategia si intrecciano. Ma cosa ci riserva il futuro? Solo il tempo potrĂ dirlo.

"L'Iran non può non avere una bomba nucleare e speriamo di tornare al tavolo delle trattative. Vedremo": lo ha detto a Fox News Donald Trump. Il presidente statunitense ha aggiunto che sapeva che Israele avrebbe attaccato l'Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'l'Iran non può avere una bomba nucleare'

