Trump impegnati a trovare soluzione diplomatica con Iran

In un messaggio su Truth, Donald Trump si impegna a guidare gli sforzi diplomatici per risolvere la questione nucleare iraniana. Con determinazione, afferma che tutta la sua amministrazione lavora intensamente per negoziare con Tehran, sottolineando la necessità che il Paese rinunci definitivamente alla corsa all’arma nucleare. La sfida è ardua, ma la volontà di trovare una soluzione pacifica rimane ferma e determinata.

"Restiamo impegnati a trovare una soluzione diplomatica sul nucleare iraniano.Tutta la mia amministrazione ha ricevuto l'incarico di negoziare con Tehran. Potrebbe essere un grande Paese, ma prima deve rinunciare completamente alla speranza di ottenere un'arma nucleare". Lo scrive Donald Trump su Truth.

Iran: Trump, impegnati per soluzione diplomatica - In un momento di crescente tensione globale, Donald Trump riafferma l’impegno degli Stati Uniti per una soluzione diplomatica alla crisi nucleare iraniana.

