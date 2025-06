Trump impatto raid Israele su mercati? Penso sarà positivo

L'intervento di Donald Trump sul recente raid israeliano ha acceso il dibattito sui mercati finanziari. Con un tono deciso, l'ex presidente ha sottolineato che questa operazione potrebbe portare benefici, sostenendo che l'Iran non avrà più armi nucleari e che ciò rappresenta un risultato positivo per gli investimenti globali. Ma quale sarà il vero impatto di questa delicata situazione economica? Solo il tempo potrà dirlo.

Alla domanda su quale effetto l'attacco di Israele potra' avere sui mercati, Donald Trump ha detto al Wsj di pensare che "in definitiva, sara' un'ottima cosa per il mercato, perché l'Iran non avrà un'arma nucleare. Sara' un'ottima cosa per il mercato, dovrebbe essere la cosa più importante di sempre per il mercato. L'Iran non avrà un'arma nucleare che rappresenta una grande minaccia per l'umanità ".