Trump funzionari iraniani mi stanno chiamando per parlare

In un sorprendente svolgimento diplomatico, Donald Trump ha rivelato che funzionari iraniani lo stanno contattando per discutere della situazione attuale. Una comunicazione inaspettata che potrebbe aprire nuove opportunità di dialogo tra le due nazioni. Ma chi sono queste persone e quale sarà il loro ruolo nei prossimi sviluppi? La storia è ancora tutta da scrivere.

Donald Trump ha detto a Nbc che funzionari iraniani lo stanno chiamando per discutere della situazione. "Mi stanno chiamando per parlare", ha riferito il presidente. A chi gli chiedeva di identificare chi lo stava chiamando, Trump ha risposto: "le stesse persone con cui abbiamo lavorato l'ultima volta. Molti di loro sono morti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, funzionari iraniani mi stanno chiamando per parlare

