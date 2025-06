Trump contro l’Iran dopo l’attacco di Israele | Vi avevo avvertiti fate l’accordo o sarete distrutti La Russia | L’Occidente è complice

Dopo l’attacco di Israele in Iran, Donald Trump si sveglia preoccupato, ma anche cinico: aveva avvertito che senza un accordo sarebbero arrivate conseguenze devastanti. La sua voce, spesso ignorata, ora risuona con forza, accusando Russia e Occidente di complicità e lasciando intravedere il rischio di una crisi globale imminente. È il momento di riflettere: le scelte di oggi definiranno il nostro domani.

Li avevo avvertiti, non mi hanno dato retta, ora ecco il risultato. È un Donald Trump preoccupato ma anche cinico quello che si sveglia dopo la notte in cui Israele ha attaccato siti nucleari e altri obiettivi politici e militari in tutto l’Iran. Da aprile proprio su iniziativa Usa si erano infatti aperti i negoziati sul nucleare col regime di Teheran: una serie di incontri mediati dall’Oman, e che in una circostanza si sono svolti anche a Roma, ma che sin qui non avevano portato ad alcuna intesa. Ora Trump si sfoga. Anche se mantiene una certa distanza dall’iniziativa militare presa da Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: trump - iran - israele - avevo

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

MEDIO ORIENTE | Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha convocato una riunione di emergenza alle 7.30 alla Farnesina con gli ambasciatori dell'area interessata sulle operazioni militari di Israele in Iran. #ANSA Vai su Facebook

Trump contro l'Iran dopo l'attacco di Israele: «Vi avevo avvertiti, fate l'accordo o sarete distrutti». La Russia: «Raid inaccettabili»; 'Netanyahu ha evocato raid in Iran con Trump lunedì scorso'; 'Netanyahu ha evocato raid in Iran con Trump lunedì scorso'.

Trump contro l’Iran dopo l’attacco di Israele: «Vi avevo avvertiti, fate l’accordo o sarete distrutti». La Russia: «Raid inaccettabili» Scrive msn.com: Il presidente Ua se la prende coi falchi di Teheran che non lo avrebbero ascoltato e ora «sono tutti morti».