Trump avverte l’Iran | Teheran non avrà mai la bomba atomica E avvalla l’azione di Israele

In un intervento che riscalda gli animi del Medio Oriente, Donald Trump avverte Teheran: “Teheran non potrà mai avere la bomba atomica” e si schiera apertamente con Israele. Una dichiarazione che sembra aprire le porte a future azioni e che mette in evidenza la complessità di un conflitto sempre più teso. La postura americana, in questo momento cruciale, potrebbe segnare un punto di svolta nella delicata escalation mediorientale.

Donald Trump si schiera di fatto al fianco di Israele nel momento più delicato dell'escalation mediorientale. Intervistato da Fox News, il presidente degli Stati Uniti ha pronunciato una frase che suona come un via libera retroattivo all'attacco aereo condotto da Tel Aviv contro obiettivi strategici in Iran: " Teheran non può avere una bomba nucleare ". Nessuna condanna, nessun riferimento all'offensiva militare israeliana che ha provocato esplosioni nella capitale iraniana e colpito installazioni sensibili, tra cui – secondo alcune fonti – anche siti del programma nucleare. Trump ha anzi ribadito un messaggio di intransigenza assoluta: "Ci sono alcune persone nella leadership iraniana che non torneranno.

