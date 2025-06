Trump avverte l’Iran | Deve fare un accordo prima che non rimanga nulla

In un momento di crescente tensione internazionale, Donald Trump avverte l’Iran: "Deve fare un accordo prima che non rimanga nulla". La sua richiesta arriva in un contesto già difficile, con le recenti azioni di Israele e le minacce di escalation. La posta in gioco si fa sempre più alta: il futuro della regione potrebbe cambiare radicalmente. Ma quale sarà la risposta di Teheran? La situazione rimane estremamente critica e incerta.

(Adnkronos) – Donald Trump a poche ore dall'attacco di Israele all'Iran scattato all'alba di oggi, venerdì 13 giugno, rilancia via social il pressing su Teheran affinché si convinca a chiudere un accordo con gli Usa "prima che sia troppo tardi". "L'Iran deve fare un accordo, prima che non rimanga nulla, e salvare quello che una volta

