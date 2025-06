Trump attacco Israele eccellente ce ne saranno altri

L'escalation di tensione tra Israele e Iran sta catturando l'attenzione mondiale, con Donald Trump che si sbilancia su un possibile susseguirsi di attacchi. L'ex presidente statunitense ha definito l'attacco israeliano "eccellente" e ha lasciato intendere che altri eventi simili sono inevitabili. La domanda rimane: quale sarà il ruolo degli Stati Uniti in questa spirale di conflitti? Una cosa è certa: il panorama geopolitico sta per cambiare radicalmente.

L'attacco di Israele all'Iran è stato "eccellente. Abbiamo dato loro una chance e non l'hanno presa. Sono stati colpiti duramente, molto duramente". Lo ha detto Donald Trump a Abc, sottolineando che ci saranno "altri" attacchi, "molti altri". A chi gli chiedeva se gli Stati Uniti avessero partecipato all'attacco, il presidente ha detto: "non voglio commentare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, attacco Israele eccellente, ce ne saranno altri

In questa notizia si parla di: attacco - trump - israele - eccellente

Cannes, DiCaprio consegna Palma d’Oro a De Niro: attacco a Trump dal palco - Durante la cerimonia di apertura del 78esimo Festival di Cannes, Leonardo DiCaprio ha consegnato la Palma d’oro onoraria a Robert De Niro, celebrando il suo straordinario impatto sul mondo della recitazione.

Le immagini satellitari della MAXAR degli impianti nucleari iraniani fotografati prima dell'attacco israeliano. Nella notte tra il 12 e il 13 giugno Israele ha lanciato una serie di attacchi contro i siti nucleari iraniani, gli scienziati che lavorano al programma nuclear Vai su Facebook

Trump, attacco Israele eccellente, ce ne saranno altri; Trump, attacco Israele eccellente, ce ne saranno altri; Israele - Iran, l'attacco in diretta | Netanyahu: «Colpito il programma nucleare di Teheran». Khamenei: «Vendetta senza limiti». Trump: «Sapevo. I prossimi attacchi ancora peggiori».

MEDIO ORIENTE: Per Trump attacco Israele a Iran "eccellente", molto altro in arrivo - intervista Abc Secondo msn.com: Il presidente Usa Donald Trump ha detto che l'attacco israeliano all'Iran è stato "eccellente" e ha avvertito che è in arrivo molto a ...