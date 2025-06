Truffano un' anziana con la scusa dell' incidente | arrestato un 24enne complice minorenne denunciato

Una triste vicenda di inganno e crudeltà mette in evidenza la vulnerabilità degli anziani. La polizia ha arrestato un 24enne e denunciato un minorenne per aver truffato una donna anziana con la scusa di un incidente. Questa operazione dimostra l’importanza di vigilare e sensibilizzare sui rischi delle frodi, affinché episodi come questi possano essere contrastati efficacemente e tutelare le persone più fragili.

La polizia ha arrestato un 24enne campano e denunciato un 17enne per truffa aggravata in concorso. I due sono stati intercettati mercoledì 11 giugno nel capoluogo ligure nel corso di un’operazione della squadra mobile, che da settimane presidia i punti sensibili della città nel contrasto ai. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Truffano un'anziana con la scusa dell'incidente: arrestato un 24enne, complice minorenne denunciato

In questa notizia si parla di: arrestato - 24enne - denunciato - truffano

