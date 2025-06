Truffa del finto carabiniere questa volta le anziane vittime non cadono nel tranello | due malviventi nei guai

Sempre più sofisticate, le truffe del finto carabiniere mirano a ingannare con astuzia le vittime più vulnerabili. Questa volta, però, le anziane vittime di Tredozio non sono cadute nel tranello, grazie alla prontezza delle forze dell'ordine. I carabinieri di Tredozio e Modigliana hanno così smascherato due malviventi originari di Napoli, dimostrando che la determinazione e l'attenzione sono le armi più efficaci contro le truffe. La sicurezza dei cittadini è una priorità, e questa vicenda ne è la prova.

I carabinieri di Tredozio, affiancati dai colleghi di Modigliana, hanno denunciato due uomini, di 47 e 48 anni, originari della provincia di Napoli e già noti alle forze dell'ordine, con l'accusa di ricettazione. Tutto ha avuto inizio nel primo pomeriggio di lunedì scorso, quando alcuni anziani.

