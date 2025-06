Truffa da centomila euro foglio di via dalla città

Una truffa da centomila euro per comprare un’ auto di super lusso. Ma il conto era chiuso da un pezzo e la donna, una volta materializzato il raggiro, si era dileguata. Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso nei suoi confronti il 102esimo foglio di via dall’inizio dell’anno. La misura di prevenzione è stata emessa nei confronti di una donna - di origine rumena residente fuori regione, di circa 30 anni - che aveva posto in essere un’articolata e ben congegnata truffa nei confronti di un uomo di Ancona. In particolare la trentenne mettendo in atto artifizi e raggiri ha tratto in inganno il venditore di un’autovettura di lusso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffa da centomila euro, foglio di via dalla città

