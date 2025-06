Truffa al ministero per il rimborso delle parcelle | indagati Arnone e Principato

Un'ombra di frode si addensa sul settore legale: questa mattina, le forze dell'ordine hanno smascherato un tentativo di truffa al ministero per il rimborso delle parcelle, coinvolgendo gli indagati Arnone e Principato. Le perquisizioni a Agrigento hanno portato al sequestro di dispositivi e documenti che potrebbero svelare un intreccio di pratiche illecite. La vicenda promette di rivelare dettagli sorprendenti sulla trasparenza e integrità del sistema giudiziario.

I finanzieri del comando provinciale di Agrigento, questa mattina, su incarico della Procura della Repubblica, hanno perquisito lo studio legale dell'avvocato Daniela Principato e le abitazioni di Giuseppe Arnone, ex avvocato radiato. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno requisito pc.

