Truffa aggravata e attività finanziaria abusiva | condanna a 5 anni e mezzo per ex bancario

Un caso che scuote il mondo finanziario e la comunità locale: Giovanni C., ex bancario di 75 anni di Mirabella Eclano, condannato a 5 anni e 6 mesi per truffa aggravata e attività finanziaria abusiva. Dopo aver trascorso gli arresti domiciliari, la sua vicenda si conclude con una sentenza severa, che sottolinea l'importanza della legalità nel settore finanziario. La sentenza rappresenta un monito forte contro ogni forma di illecito.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione Giovanni C. 75enne ex dipendente di banca, originario di Mirabella Eclano. L’uomo era finito agli arresti domiciliari nel maggio 2024, accusato di truffa aggravata e continuata e esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Nella giornata odierna, il Giudice dr. Fallarino del Tribunalòe ha emesso la sentenza accogliendo in pieno le richieste della parte civile, rappresentata dall’avvocato Antonio Leone, che in aula aveva chiesto la piena affermazione della responsabilità penale dell’imputato. La condanna include, oltre alla pena detentiva, il risarcimento dei danni e il pagamento di una provvisionale a favore delle persone offese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffa aggravata e attività finanziaria abusiva: condanna a 5 anni e mezzo per ex bancario

