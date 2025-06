Trovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello rapita dalla mamma in Italia 13 anni fa

Dopo 13 anni di angosciante attesa, la piccola Chantal Tonello è stata finalmente ritrovata in Ungheria, grazie all'incrollabile determinazione del padre e alle indagini delle autorità. La sua storia commovente torna al centro dell'attenzione, portando speranza e luce su un caso di rapimento che ha tenuto con il fiato sospeso l'Italia. Fermata la madre, ora si aprono nuovi orizzonti per il ricongiungimento e la giustizia.

È stata trovata in Ungheria dopo 13 anni la piccola Chantal Tonello, la bimba rapita in Italia dalla madre nel 2012. Il papà non aveva mai smesso di cercarla. Fermata la madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ritrovata la piccola Chantal, sta bene - La lunga indagine si è conclusa ieri nella località di Mezotur con un blitz delle forze di polizia ungheresi insieme alla polizia italiana ... Secondo msn.com