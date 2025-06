trovata a ercolano la donna allontanatasi da casa

Dopo due giorni di incessanti ricerche, Rosanna Fiore, la donna di 55 anni scomparsa da Portici, è stata ritrovata in salute ad Ercolano. Gli agenti della Volante del Commissariato Portici-Ercolano l'hanno individuata in una zona di campagna, portando a termine con successo questa delicata operazione. La sua vicenda si conclude con un lieto fine, rassicurando amici e familiari: la speranza e l’impegno delle forze dell’ordine hanno fatto la differenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Rosanna Fiore, la donna di 55 anni allontanatasi da Portici due giorni fa, è stata ritrovata oggi pomeriggio in una zona di campagna in via Case Vecchie ad Ercolano (Napoli). E’ stata ritrovata da agenti della Volante del Commissariato Portici-Ercolano. I primi controlli effettuati sul posto hanno riscontrato che la donna è in buone condizioni di salute. Le ricerche hanno visto in campo per 48 ore forze dell’ordine, le polizie municipali, vigili del fuoco, volontari, unità cinofile e cittadini, Croce Rossa, Protezione Civile, Capitaneria di Porto, cittadini. Impegnati anche i Carabinieri del Gruppo Forestale, la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it