Troppo sangue pochi fatti L' Italia è ormai assuefatta dalla finta cronaca nera

In un’Italia ormai assuefatta dalla falsa cronaca nera, il vero volto della realtà emerge sempre più sfocato. Lo spazio dedicato al gossip e alle storie sensazionalistiche distrae dall’approfondimento dei fatti reali, sacrificando la qualità dell’informazione. È tempo di riappropriarci di una narrazione autentica, capace di illuminare i problemi veri e le verità che meritano davvero attenzione. Solo così potremo sperare in un cambiamento reale e consapevole.

Lo spazio dedicato al gossip di cronaca nera – non più a quella vera – sottrae spazio e attenzione ad altro, con la scusa che altro non genera altrettanta attenzione.

