Tropical Coriano | conferme per Pasquini e Barbatosta protagonisti della promozione

Conferme a raffica in casa Tropical Coriano. Dopo quelle del capitano Anastasi e del numero uno Pollini, arrivano anche quelle di due giocatori chiave della scorsa promozione in casa Coriano. Il club del presidente Marzi ha deciso di proseguire insieme ad Alessandro Pasquini. "Polmoni da maratoneta, fosforo in cabina di regia, un mancino che canta e cuore da leader", descrivono così il centrocampista ex Rimini dalla società corianese. "Nella finale del Romeo Neri' (quella che è valsa la promozione in serie D contro il Mezzolara, ndr) ha stretto i denti, sfidato il dolore e dato tutto. Nonostante un problema alla gamba sinistra, è sceso in campo, lottando da vero leone fino al 19' della ripresa, quando il corpo ha detto basta.