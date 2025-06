Triestina la Covisoc dà l' ok all' iscrizione

La Triestina può finalmente festeggiare: la Covisoc ha dato l'ok all'iscrizione al campionato di Serie C, assicurando un futuro sereno e carico di speranze per i tifosi alabardati. Dopo settimane di incertezza e tensione, il club ha superato con successo il difficile iter burocratico, lasciando alle spalle le preoccupazioni e preparando il terreno per una stagione all'insegna della passione e del riscatto. Ora, si pensa già alla prossima sfida: sostenere i colori della Triestina con orgoglio e determinazione.

La Triestina è ufficialmente iscritta al prossimo campionato di serie C. A stabilirlo è stata la Covisoc, che ha dato l'ok all'iscrizione e facendo tirare un sospiro di sollievo alle migliaia di tifosi alabardati preoccupati per le sorti dell'Unione. Dopo la presentazione dei documenti venerdì.

