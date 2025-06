Trieste installate in piazza 300 girandole per la Boramata

A Trieste, il vento si trasforma in arte e magia con la decima edizione di Boramata, il festival che rende omaggio alla bora. In piazza Unità d’Italia, oltre 300 girandole multicolori danzano insieme alle brezze, creando uno spettacolo coinvolgente e suggestivo. Un’occasione unica per vivere la città in modo emozionante e giocoso, celebrando il carattere forte e vibrante di questa terra. Preparatevi a lasciarvi trasportare dalle onde di vento e colore!

Ha preso il via a Trieste la decima edizione di Boramata, festival che celebra il vento, e in particolare la bora. In occasione, sono state posizionate in piazza Unità d'Italia oltre 300 girandole multicolori.

