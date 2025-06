Trenta connazionali in 4 case cinque locatori nei guai | 10mila euro di multa

Trenta connazionali in quattro abitazioni, cinque locatori nei guai e sanzioni per 10mila euro: un'operazione di controllo che mette in luce le criticità del mercato immobiliare e la lotta alle irregolarità. Nella mattinata di giovedì 12, i Carabinieri di Portomaggiore e gli agenti della polizia locale hanno svolto un servizio straordinario volto a contrastare il fenomeno dell’abusivismo e delle locazioni non autorizzate nel territorio. La lotta alle irregolarità continua.

Nella mattinata di giovedì 12, i carabinieri di Portomaggiore, congiuntamente agli agenti della polizia locale dell’Unione dei Comuni ‘Valli e Delizie’, hanno dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune portuense, finalizzato al contrasto del fenomeno del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Trenta connazionali in 4 case, cinque locatori nei guai: 10mila euro di multa

In questa notizia si parla di: trenta - connazionali - case - cinque

A livello nazionale la media è del 30,3%. Nessuno dei cinque quesiti al centro del dibattito ha raggiunto la soglia del 50% più uno perché l'esito possa considerarsi valido Vai su Facebook

Trenta connazionali in 4 case, cinque locatori nei guai: 10mila euro di multa; Ospita 8 connazionali in casa trasformata in ostello abusivo: 54enne cinese denunciata a Padova; L'odissea dei lavoratori thailandesi, gli ostaggi senza nome.

Movimento CInque Stelle, l'ex ministra Trenta bocciata come "facilitatore" Lo riporta repubblica.it: finita nel mirino dei suoi colleghi M5s per la vicenda della casa assegnatale come ministro, aveva presentato un progetto ...