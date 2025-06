Tremo ancora Non riesco a credere di essere viva il traffico mi ha salvato la vita | il racconto di Bhoomi Chauhan scampata per soli 10 minuti al disastro aereo in India

Un attimo può cambiare tutto. Bhoomi Chauhan, bloccata nel traffico, ha rischiato di essere tra le vittime di un disastro aereo in India, scampando per soli dieci minuti. La sua storia ci ricorda quanto siano fragili i nostri equilibri e come il destino possa spesso restare appeso a un filo sottile. Ecco il racconto di una sopravvissuta che, contro ogni probabilità, ha visto la vita da una prospettiva diversa.

Bastano dieci minuti, a volte, per separare la vita dalla morte. Bhoomi Chauhan avrebbe dovuto essere su quel volo, l’ AI-171 di Air India da Ahmedabad a Londra, ma è arrivata al gate con dieci minuti di ritardo per colpa del traffico incontrato lungo la strada per l’aeroporto. Era arrabbiata e delusa. Poi, la notizia: pochi minuti dopo il decollo, il Boeing 787 Dreamliner si è schiantato su una zona residenziale della città, provocando la morte di quasi tutte le 242 persone a bordo. Solo uno dei passeggeri si è salvato. “ Tremo ancora. La mia mente è completamente vuota. Non riesco a credere di essere viva ”, ha detto Chauhan ai media locali, ancora sotto shock. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Tremo ancora. Non riesco a credere di essere viva, il traffico mi ha salvato la vita”: il racconto di Bhoomi Chauhan, scampata per soli 10 minuti al disastro aereo in India

