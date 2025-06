Tre sparatorie in 15 giorni cosa sta succedendo a Rozzano e perché la Zona Rossa non è la soluzione al degrado

In soli 15 giorni, Rozzano ha assistito a tre sparatorie, suscitando paura e preoccupazione tra i cittadini. La zona rossa, istituita ad aprile per arginare il fenomeno, sembra invece aver fallito nel riportare la serenità . Per Leone Missi del Pd, questa misura non basta: la città è ormai una bomba pronta a esplodere. Ma cosa si può fare davvero per cambiare rotta? La soluzione potrebbe essere un’altra, eppure il tempo stringe.

In 15 giorni, dal 29 maggio al 13 giugno, a Rozzano (Milano) si sono verificate tre sparatorie. Per Leone Missi (Pd), intervistato da Fanpage.it, "la Zona Rossa istituita ad aprile non ha portato nessun miglioramento" e la città è ormai "una bomba pronta a esplodere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sparatorie - giorni - rozzano - zona

Gaza, tre sparatorie e 60 morti in sei giorni: il monopolio Usa-Israele degli aiuti si è trasformato in un massacro - Negli ultimi sei giorni, tre sparatorie hanno portato a 60 morti nella Striscia di Gaza, evidenziando un drammatico paradosso: gli aiuti umanitari, monopolizzati da USA e Israele, si sono trasformati in un incubo di violenza.

Rozzano, 25enne ferito da un colpo di pistola: è in gravi condizioni all’ospedale Humanitas. La sparatoria è avvenuta nella serata di venerdì 6 giugno, in una zona residenziale a sud di Milano. Vai su Facebook

Sparatoria in strada a Rozzano, uomo ferito da un proiettile https://ift.tt/D5p0Kx2 https://ift.tt/hpQ53k2 Vai su X

Tre sparatorie in 15 giorni, cosa sta succedendo a Rozzano e perché la Zona Rossa non è la soluzione al degrado; Rozzano è di nuovo Rozzangeles: tre sparatorie in due settimane. Debutto di fuoco per il nuovo sindaco; Inseguimento e sparatoria: due feriti, uno raggiunto da un colpo alla gola, l’altro in faccia.

Tre sparatorie in 15 giorni, cosa sta succedendo a Rozzano e perché la Zona Rossa non è la soluzione al degrado Come scrive fanpage.it: In 15 giorni, dal 29 maggio al 13 giugno, a Rozzano (Milano) si sono verificate tre sparatorie.