I Tre Leoni hanno dato il via alla difesa del titolo europeo U21 con una vittoria convincente per 3-1 sulla Repubblica Ceca, sorprendendo gli appassionati e confermando il loro status di favoriti. L’entusiasmo è alle stelle mentre la nazionale inglese si prepara a scrivere un’altra pagina memorabile nel torneo. Con giocatori talentuosi e un atteggiamento determinato, l’Inghilterra punta a dominare anche questa edizione. La corsa al trionfo è appena iniziata!

L'Inghilterra ha iniziato la loro difesa del campionato europeo U21 con una vittoria per 3-1 sulla Cechia alla Mol Arena in Slovacchia. Harvey Elliott di Liverpool, Jonathan Rowe di Marsiglia e Charlie Cresswell di Tolouse, ha preso i gol mentre la squadra di Lee Carsley ha fatto un inizio positivo al torneo. Daniel Fila, che gioca a calcio di club in Italia per Serie A Club Venezia, ha tirato indietro un momento dopo che l'Inghilterra aveva raddoppiato il vantaggio poco dopo la pausa. Ma, alla fine, i detentori della competizione si sono rivelati troppo forti per i loro avversari mentre i giovani Lions di Carsley hanno ottenuto una vittoria tanto necessaria nell'apri del Gruppo B.