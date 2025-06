Tre interventi in poche ore | giornata intensa per il Soccorso Alpino tra Vesuvio Amalfi e Cilento

Una giornata intensa per il Soccorso Alpino, tra Vesuvio, Amalfi e Cilento, segnala un impegno senza sosta nel garantire sicurezza e assistenza. Allertati dalla Prefettura di Napoli nell’ambito del Piano persone scomparse, abbiamo mobilitato le squadre per rintracciare una donna scomparsa da Portici. Le ricerche, iniziate tra Ercolano e San Sebastiano al Vesuvio, si sono intensificate dopo una traccia olfattiva percepita, dimostrando ancora una volta il nostro impegno quotidiano per salvare vite.

Siamo stati allertati da Prefettura di Napoli in base al Piano persone scomparse per le ricerche di una donna scomparsa da Portici (NA) da ieri. Le ricerche sono state effettuate in un primo momento in una zona tra Ercolano e San Sebastiano al Vesuvio e poi dopo una traccia olfattiva percepita.

