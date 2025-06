Tre giorni di permesso retribuito per i supplenti quale documentazione per l’autocertificazione? Risponde l’Aran

Sei un supplente e ti chiedi come giustificare i tre giorni di permesso retribuito previsti dall'articolo 35, comma 12, del CCNL Istruzione e Ricerca 2024? La normativa prevede che tale permesso possa essere autorizzato anche tramite un’autocertificazione, purché accompagnata dalla documentazione richiesta dall’ARAN. Ma quali sono i dettagli? Scopriamolo insieme per garantire la corretta gestione di questa importante tutela.

L'art. 35, comma 12, del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 ha previsto che il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

