tre concerti fra vigne e cantine il cartellone del jazz entra nel vivo

L’atmosfera si accende tra note jazz e aromi di vino, trasformando Zola e Casalecchio in un palcoscenico di emozioni e sapori autentici. Tre serate all’insegna di musica dal vivo e degustazioni, dove il ritmo coinvolgente del jazz si sposa perfettamente con i vini pregiati delle cantine locali. Preparati a vivere un’esperienza sensoriale unica, perché il cartellone del jazz entra nel vivo, creando ricordi indimenticabili tra vigne e melodie.

Tre sere, tre concerti tra vigne e cantine da oggi a domenica tra Zola e Casalecchio dove entra nel vivo il programma di degustazioni e musica dal vivo di Zola Jazz&Wine. Oggi dalle 19 al centro dell’anfiteatro di vigne di via Raibolini al via le degustazioni nella cantina Gaggioli al quale farà seguito il concerto del Domenico Santaniello Quartet. Domani ancora in via Raibolini, l’abbinamento musica-vino fa tappa alla cantina Manaresi dove sul palco è in programma il concerto di Piero Odorici e Carlo Atti 4ET. Domenica di scena il gruppo Amarcord col fondale della Villa Marescalchi e della cantina Tizzano di Casalecchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it