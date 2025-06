Travolta in Spagna da un’auto pirata sabato i funerali di Evelyne | La nostra farfalla ha spiccato il volo

La vita di Evelyne, la nostra amata farfalla, si è spezzata troppo presto in un tragico incidente in Spagna. Sabato 14 giugno alle 16, nella chiesa di Ciserano, la sua anima verrà ricordata e onorata durante i funerali. La comunità si riunirà per rendere omaggio a questa giovane parrucchiera di soli 30 anni, che ha lasciato un vuoto incolmabile nei nostri cuori. La sua memoria vivrà per sempre, come un sorriso che rimarrà impressa nella nostra mente.

Saranno celebrati sabato 14 giugno alle 16, nella chiesa parrocchiale di Ciserano, i funerali di Evelyne Salimusaj, la giovane parrucchiera di 30 anni tragicamente scomparsa domenica scorsa a Malaga, investita da un’auto. La salma, dopo le pratiche necessarie svolte in Spagna, è tornata mercoledì a disposizione della famiglia, che la accoglierà nella chiesa del paese già dalla mattina di domani, sabato 14 giugno, per le visite di commiato. “ La nostra farfalla ha spiccato il volo verso l’immensità del cielo e nel cuore di chi resta. Il suo ricordo continua a vivere, perché chi vive nel cuore non morirà mai davvero” si legge nel doloroso annuncio che la famiglia ha diffuso per ricordare Evelyne. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Travolta in Spagna da un’auto pirata, sabato i funerali di Evelyne: “La nostra farfalla ha spiccato il volo”

Addio a Evelyne, investita a Malaga a soli 30 anni Stava camminando sul lungomare di Malaga quando un'auto, guidata da un uomo ubriaco, l'ha travolta e uccisa sul colpo. Così, in un tragico istante, domenica mattina ha perso la vita Evelyne Salimusaj, 3

