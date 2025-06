Travagliato | Palio delle Contrade

Travagliato si appresta a vivere un’estate all’insegna della passione e delle tradizioni con il Travagliato Palio delle Contrade. Dal 14 al 29 giugno, Piazza Libertà si trasformerà nel cuore pulsante di un evento che unisce storia, emozioni e spirito di comunità. L’atmosfera è già elettrizzante, culminando nella suggestiva cerimonia di apertura, resa ancora più magica dalla rievocazione medievale organizzata dal...

Palio delle Contrade, al via il 13 giugno: sarà un’edizione speciale - Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato e a Uboldo si respira già l’atmosfera frizzante che precede uno degli eventi più sentiti dell’anno: il Palio delle Contrade. Da primasaronno.it