Trattore si ribalta a Sezano morto 48enne schiacciato dal veicolo

Una tragedia che scuote la comunità di Sezano: un agricoltore di 48 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro, schiacciato dal trattore ribaltatosi durante le operazioni agricole. Un dramma che ricorda quello di Luigi Ruffo, avvenuto solo un mese fa, e solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei campi. La comunità si stringe attorno ai familiari, chiedendo maggiore attenzione e prevenzione per evitare altre tragedie come questa.

Un agricoltore di 48 anni è deceduto questo pomeriggio, 13 giugno, a Sezano in un incidente sul lavoro. Ancora una volta, come è capitato per Luigi Ruffo il mese scorso, la morte è avvenuta in seguito ad un ribaltamento con il trattore. Il 48enne era alla guida del mezzo agricolo, in Via.

