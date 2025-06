Trattativa fallita | Mauro Profili respinge l' offerta per il club sportivo

Dopo settimane di speranze e negoziati serrati, la trattativa tra Mauro Profili e il gruppo di imprenditori per il rilancio del club sportivo si conclude con un nulla di fatto. La fumata nera segnala la fine di un’epoca, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di nuove opportunità e soluzioni. La situazione si fa più incerta, ma la passione non si spegne: il futuro del club resterà ancora da scrivere.

Fumata nera. Come previsto su queste colonne, la trattativa tra Mauro Profili e il gruppo di imprenditori interessati a rilevare il club ha avuto esito negativo. L'accordo economico tra le parti non è stato raggiunto e, probabilmente, anche gli altri aspetti legati all'operazione. Un niet che sembra definitivo, chiudendo una vicenda che durava da oltre tre settimane. Valutata insufficiente, da parte dello stesso vertice societario rossoblù, l'offerta di 300.000 euro scritta nero su bianco in una precedente lettera a firma "Cosmo srl" in nome di "Unyon Consorzio Stabile Scarl". Tuttavia c'è chi è pronto a sostenere che i proponenti siano andati anche oltre quella cifra durante il faccia a faccia, ma alla fine ha prevalso la mancata intesa e questo è, volenti o nolenti, il passaggio più importante.

