Trastevere in arrivo nuove case | un palazzo di 9 piani verrà completamente trasformato

Trastevere si appresta a cambiare volto con l’arrivo di un nuovo complesso residenziale di 9 piani, interamente rinnovato per valorizzare il quartiere più autentico di Roma. Il fondo milanese Coima Sgr conferma il suo impegno nel capitale romano, dopo aver già investito in prestigiosi edifici come Palazzo Verospi e Galleria Sciarra. Un’altra mossa strategica che rafforza la presenza di investitori internazionali nella Capitale, segnando un nuovo capitolo di sviluppo urbano.

Il fondo milanese Coima Sgr mette sempre più radici a Roma. Dopo aver acquisito un anno fa quote per 200 milioni di euro di tre edifici di pregio in centro, cioè Palazzo Verospi, Galleria Sciarra e Palazzo Monte, adesso investe a Trastevere. Un fondo milanese compra un palazzo a Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Trastevere, in arrivo nuove case: un palazzo di 9 piani verrà completamente trasformato

In questa notizia si parla di: palazzo - trastevere - arrivo - case

Sabato 21/06 alle 16 a Palazzo Patrizi Naro Montoro in piazza San Luigi dei Francesi! Il tour è guidato dal padrone di casa, il marchese Corso che ci racconterà le vicende secolari della sua famiglia mentre visiteremo la splendida collezione d’arte e di Vai su Facebook

Trastevere, in arrivo nuove case: un palazzo di 9 piani verrà completamente trasformato; A Trastevere, questo villino liberty di fine Ottocento torna a splendere grazie a giochi di luce e ricercati materiali; Moretti preoccupato. Dopo la GIL Trastevere, quale restauro per Casa delle Armi? – di Paolo Verdeschi.

Trastevere: una casa a misura d’arte villegiardini.it scrive: Un altro articolo che appartiene alla Storia di Villegiardini e che, proprio per il suo essere senza tempo, riproponiamo alla lettura.