Trasporto pubblico ripresa regolarmente l' emissione degli abbonamenti di Start Romagna

Il trasporto pubblico di Start Romagna riprende regolarmente l’emissione degli abbonamenti, segnando un importante passo avanti nella gestione dei servizi. Dopo il successo della migrazione al nuovo software, che ha temporaneamente sospeso rinnovi e emissioni, da giovedì tutto è tornato alla normalità. Con questa innovazione, gli utenti potranno godere di un servizio più efficiente e affidabile, continuando a muoversi con facilità e comodità sul territorio.

Si è concluso positivamente e nei tempi previsti il passaggio al nuovo software per la gestione della bigliettazione che ha reso necessaria la sospensione temporanea dell’emissione e rinnovo di abbonamenti. Da giovedì l’attività è ripresa regolarmente attraverso il nuovo sistema di bigliettazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Trasporto pubblico, ripresa regolarmente l'emissione degli abbonamenti di Start Romagna

