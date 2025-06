Trascina a terra una turista per rubare lo zaino arrestato

Un episodio di furto improvviso scuote la tranquillità di Napoli: una turista statunitense, in compagnia del marito, è stata trascinata a terra da un giovane nigeriano che le ha rubato lo zaino. Fortunatamente, grazie all'intervento rapido dei carabinieri di Napoli Borgoloreto, l’autore del gesto è stato prontamente arrestato. La scena si è svolta in via Marina, ma la vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza e dell’attenzione ai contesti urbani.

Una donna statunitense in vacanza è stata trascinata a terra da un nigeriano di 40 anni che le ha strappato la borsa per poi allontanarsi velocemente. L'uomo però poco dopo è stato bloccato dai carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto. Il fatto è accaduto in via Marina, a Napoli. La donna, in compagnia del marito, era in via Marina quando all'improvviso ha visto comparire l'uomo che ha afferrato lo zaino. La vittima ha tentato di reagire ma è stata trascinata a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto. Pochi minuti e il 40enne è stato individuato e bloccato.

