Tram strade e Tangenziale | la nuova lista di cantieri in arrivo e in corso

Se sei un pendolare o semplicemente desideri conoscere le novità sulla viabilità, questa guida ti svelerà la lista aggiornata di cantieri in città e lungo le strade principali. Tra tram, strade e tangenziali, preparati a scoprire i lavori in corso e quelli imminenti, per pianificare al meglio i tuoi spostamenti. Ricorda che il maltempo potrebbe modificare i programmi, quindi resta aggiornato e...

Dal tram all'autostrada, fino alla manutenzione sulle vie cittadine, ecco i principali lavori stradali in corso da lunedì 16 giugno. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati. Lavori in attivazione Via delle Lame dal giorno 16 giugno, nel tratto da via. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Tram, strade e Tangenziale: la nuova lista di cantieri in arrivo (e in corso)

In questa notizia si parla di: tram - cantieri - corso - strade

Tram a Bologna, ecco tutti i cantieri e le tempistiche. La nostra guida - Scopri la nostra guida ai cantieri del tram a Bologna: dall'area di Borgo Panigale alla Fiera, passando per Corticella, Bolognina e il centro storico.

Tram, strade e Tangenziale: la nuova lista di cantieri in arrivo (e in corso); Estate rovente per le strade di Padova: partono i primi due cantieri del tram; Tram, i cantieri in corso.

Tutti i cantieri estivi del tram: l'elenco completo dei lavori - Tra i lavori l’innesto del Sir2 sul Sir1 in corrispondenza di Piazza Garibaldi e il rifacimento delle fermate Eremitani e Trieste, che diventerà la nuova fermata De Gasperi, per adeguarle ai mezzi a q ... Da padovaoggi.it

Tram in corso Milano, via ai lavori: il cantiere rimarrà fino a gennaio - implicano la chiusura al traffico di questo tratto stradale quando gli operai stanno effettuando operazioni ... ilgazzettino.it scrive

Da lunedì il cantiere del tram in Corso Milano: sarà un’estate rovente per il traffico a Padova - Partono lunedì 9 giugno le operazioni per la realizzazione della piattaforma tranviaria in Corso Milano. Si legge su padova24ore.it